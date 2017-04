İnsan olmak kaderimiz mi? Maddi koşullarımıza mı bağlı? Belirsiz talihimizden kaçmamız mümkün mü? Ne dereceye kadar davranışlarımızdan sorumluyuz? Plan sizi bu tanıdık sorularla kurnazca yüzleştiriyor; eğlendirirken düşündürüyor!



Plan'daki karakterler Woody Allen'ın bir filminden fırlamış gibi görünebilir; ancak oyunun heyecanlı ve nüktedan diyalogları daha çok Tarantino'yu hatırlatıyor: karakterler arasındaki istikrarsız ahenk bozularak tehditkar küçücük bir yalan yaratılıyor. Ancak bundan önce, katliam: kaderimizin efendisi miyiz yoksa kurbanları mı? Oyuncuların hipergerçekçiliği söyledikleri her şeyi yapacaklarına inanmamızı sağlayor. Zerafet içindeki üç oyuncu, zekice kurgulanmış metni bir yana bırakarak şamataya davet ediyor. Plan sizi sadece konusuyla değil, aynı zamanda samimi ve açık üslubuyla da şaşırtıyor. Ekonomik krizden köşeye sıkışmış üç karakterin içindeki dramı ortaya çıkarıyor. Plan günlük hayatı göz önüne sererken her şeyin üstündeki dostluğu yansıtıyor.





Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Çeviren: Selda Dudu





Dekor: ANS





Işık: Ertuğrul Kılınçkaya





Oyuncular: Bülent Bektaş, Sertel Cem Çırdaklı, Mahir Berkant Varol





Yazan: Ignasi Vidal





Yöneten: Ali Okyar





Web Sitesi: http://www.anstiyatro.com



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Kizilcahamam



Mekan : Necdet Ersan Sahnesi



Mekan Adresi : Akay Caddesi No: 13 (Yapı Kredi Bankası karşısı) Kızılay/Ankara



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Plan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır