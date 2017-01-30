Plaka Tanıma Sistemi Alarm Verince Otomobil Arandı

İZMİT'te, Plaka Tanıma Sistemi'nin alarm vermesi nedeniyle durdurularak aranan otomobilin, daha önceki kaydının silinmemesi nedeniyle sisteme düştüğü tespit edildi.



İstanbul'dan hareket eden 34 LG 5488 plakalı otomobil TEM Otoyolu İzmit yönünde seyir halindeyken Plaka Tanıma Sistemi 'aranıyor' alarmı verdi. Trafik ekiplerinin takibe aldığı otomobil TEM Otoyolu İzmit Batı gişelerinden çıktıktan sonra durduruldu. İçerisinde Mısır vatandaşı A.D. ile arkadaşı M.B.'nin bulunduğu araç polis tarafından didik didik arandı. Daha önce bir suça karışan otomobilin kaydının sistemden silinmediği belirlendi.



Yapılan incelemelerin ardından 2 kişi araca binerek yollarına devam etti.



- İzmitkocaeli