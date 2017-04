Plaka Kullanımında Yeni Dönem

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sahte plaka kullanımının engellemek için çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Odalarınızda bastığınız mühürler yerel yerlerde yapılan mühürlerdir. Müracaat ettik Maliye Bakanlığı'na ve biz bu plakanın mühürlerini darphanede yaptırıyoruz. Her plakanın maliyeti bin 100 TL. Bunu yatırdıkça mühür çekiyoruz" dedi.



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, sahte plaka kullanımını engellemek için başlattıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) konferans salonunda düzenlenen toplantıya, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'ın yanı sıra KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ve diğer oda başkanları katıldı.



KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanlığı'ndan Konya'ya Şube Müdürlüğü istediklerini dile getirerek, "Ama bir türlü alamadık sizde daha önceden de bahsettiniz. Şimdi biz ya Antalya'ya gidiyoruz yada Ankara'ya gidiyoruz. Buda bizim esnaflarımızı yoruyor. Bizim odamızda, birliğimizde boş odamız şuan da mevcut. Bize bir tane memur verilsin ilçelerdeki ve Konya'daki başkanlarımızın üyelerine biz yardımcı olalım" dedi.



"Her plakanın satışından biz devlete yüzde 18 KDV ödüyoruz"



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ise, iletişimin kolaylaşması ve internet üzerinden alışverişlerin artması nedeniyle plaka satışındaki veya plakanın erişiminde ki setleri de aradan kalkmış olduğunu belirtti. Başkan Apaydın ayrıca insanların istediği yerden APP denilen plakayı alıp aracına taktığını ve bu kaçak plaka da maliye ve devletin büyük zararı olduğunu aktardı.



Her plakanın satışından devlete yüzde 18 KDV ödediklerini de ifade eden Başkan Apaydın, "Bunu size yansıtmadan federasyonda plakayı size verdiğimiz gün ödüyoruz. Plaka ve basılı evraktan yapmış olduğumuz net gelirin yüzde 60'ını trafik eğitim fonuna veriyoruz" diye konuştu.



"Plakayı basan yaklaşık 10 bin TL para cezası alacak"



Sahte plaka ile mücadelelerine devletinde destek verdiğini dile getiren Başkan Fevzi Apaydın, "Devlet bize diyor ki, 'siz mücadele verin biz de sizi destekleyelim. Bu kaçak plakayı APP (Amerikan Pres Plaka) plakayı önleyelim hem merdiven altı iş yapmasın hem de siz plaka satışından bize verdiğiniz hem KDV hem de fonun parası yüksek olsun.' Biz bu yoldan hareket ederek, devletle iş birliği yaparak bazı hesaplarımızı kitaplarımızı yaptık. Onlar bize bu konuda destek verdiler. Hatta bu OHAL'den den dolayı KHK ile bir yasal düzenleme yaptılar. Bunun içerisinde, plakayı basan yaklaşık 10 bin TL para cezası alacak ayrıca TCK'da 204'e göre yargılanacak. Bu plakanın dağıtımını yapan 5 bin TL, aracına takan şu kadar para cezası gibi bir dizi tedbirler aldılar. Biz hem bunu önleyelim hem de bizim yasal bir gelirimiz olan plaka satışını arttıralım. Bu manada bir seferberlik yaptık" şeklinde konuştu.



Odalar da basılan mühürlerin yerel yerlerde yapılan mühürler olduğunu da vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Maliye Bakanlığı'na müracaat ettik ve biz bu plakanın mühürlerini darphanede yaptırıyoruz. Her plakanın maliyeti bin 100 TL. Bunu yatırdıkça mühür çekiyoruz" dedi.



"Bu mühürlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti TC yazılı"



TŞOF Başkanı plakalara bir dizayn getirdiklerini de vurgulayarak, "2918 sayılı karayolları trafik kanunun da plakaların harflerinin ve rakamlarının kalınlıkları, boyları, genişlikleri bellidir. Bazı il ve ilçelerde basılan plakalar maalesef yönetmeliğin dışında basılan plakalardır. 1 Temmuz'dan sonra yasal olmayan bu plakalarla muayeneye giden araçlar 1. derecede kusurlu kabul edilecek ve muayeneleri yapılmayacak. Bu mühürlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti TC yazılı. Darphanede yaptırıyoruz ve bunların bir beratları var. O berat dediğimiz evrakı cam çerçeve yaptırın plaka basılan yere asın. Gelenlerin onu görmeleri gerekecek" ifadelerini kullandı.



Bilgilendirme toplantısının ardından TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan'a ve diğer oda başkanlarına plaklarda kullanılacak mührü takdim etti. KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ise TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'a hediye takdim etti. - KONYA