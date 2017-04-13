Plaj Voleybolunda Kulüpler Ligi Maratonu Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) ilk kez hayata geçireceği Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi, 22 Nisan Cumartesi günü başlayacak.



TVF Başkent Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Plaj Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ve Genel Sekreter Nihal İşçi katıldı.



Dünyanın en büyük plaj voleybolu ligi özelliğini taşıyan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi'nde 67 erkek, 63 kadın olmak üzere 130 takım mücadele edecek. Bölgelerde 22 Nisan Cumartesi günü başlayacak lig maratonunda maçlar, sekizer takımlı çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Bölgelere verilen kontenjana göre 16 erkek, 16 kadın takımı finallere yükselecek. Lig şampiyonu, 30 Haziran-2 Temmuz'da Sinop'ta düzenlenecek finallerle belirlenecek.



Toplantıda konuşan Aslandaş, statüsünde değişiklik yapılan plaj voleybolunu, bu yıl ilk kez kulüpler ligi olarak organize ettiklerini belirterek, "İstatistiklere baktığımızda plaj voleybolunda şu an dünyanın en büyük kulüpler ligiyiz." dedi.



Daha önce sporcuların kendi adlarına takım kurarak lige katıldıklarını dile getiren Aslandaş, "Kulüpleşmenin ve kurumsallaşmanın artması için bu statüyü getirdik. Şu ana kadar 83 kulüp başvurdu. Bu çok ciddi bir rakam. Yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek." diye konuştu.



Plaj voleybolunun olimpik bir dal olduğunu hatırlatan Aslandaş, şunları söyledi:



"Geçen yıl 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma şansını çok küçük bir puan farkıyla kaçırdık. 2020 Tokyo Olimpiyatları için de iddialı bir hedef koyduk ve antrenör Carlos Galletti ile yeniden sözleşme imzaladık. Spor Genel Müdürlüğü, plaj voleybolunun 2020 Tokyo hedefi doğrultusunda maddi destekte bulunacak. Plaj voleybolu olarak 2017 Defolimpik Oyunları'nda da kadın ve erkeklerde yer alacağız. Takımların çalışmalarını destekliyoruz, her iki takımı da bizim antrenörlerimiz çalıştırıyor."



Aslandaş, bu yıl Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV Master, CEV Satellite ve Gençlik Oyunları olmak üzere Türkiye'de üç büyük organizasyon gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



TVF Plaj Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ise düzenleyecekleri ligle Türkiye'nin dünyada öncü olduğunu dile getirdi.



Plaj voleybolunun tenis gibi bireysel bir spor dalı olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Son 4 yılda çok hız kazandık. Bu branş, Türkiye'de çok popüler hale geldi. Dünyada bile kendimizi kabul ettirdik. Türkiye'nin bu öncülüğü tüm dünyaya yayılacak. Bu ligi dünyada da duyuracağız. Balkanlar'da da bu ligin bir modelini oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.