Plaj Voleybolunda Alemao ile Sözleşme Yenilendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2013 yılından bu yana Plaj Voleybolu Milli Takımları'nın başantrenörlüğünü yapan, "Alemao" ismiyle tanınan Carlos Galletti ile 2 yıl daha devam etme kararı aldı.



Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki başkanlık ofisinde yeni sözleşme için gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Mehmet Akif Üstündağ ve Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile Alemao katıldı.



Toplantının ardından 47 yaşındaki Brezilyalı teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.