Plaj Voleybol Ligi Başlıyor

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Türkiye'de ilk kez, sadece kulüplerin katılımıyla oluşturulan ve dünyanın da en büyük ligi olma özelliğini taşıyan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi, 22 Nisan cumartesi günü başlayacak.



Başkent Voleybol Tesisleri'nde yapılan basın toplantısına Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Federasyon Genel Sekereteri Nihal İşçi ve Plaj Voleybolu Koordinatörü Oğuz Değirmenci katıldı.



İlk kez plaj voleybolunu kulüpler ligi olarak organize ettik diyen Aslandaş,"İstatiklere baktığımızda şu an Dünyanın en büyük plaj voleybolu kulüpler ligi görüntümüz var. Daha önce sporcular kendi adlarına takımlar kurarak katılıyorlardı. Kurumsallaşmanın ve kulüpleşmenin artması için kulüpler ligi statüsünü getirdik. 22 Nisan Cumartesi günü ligimiz başlayacak. 20 Nisana kadar katılımlarımız devam edecek. Bir kaç bölgede eksiğimiz var. Türkiye'de şu anda 83 kulüp başvurdu" dedi.



TÜRKİYE PLAJ VOLEYBOL LİGİ DÜNYANIN EN GENİŞ LİGİ



Katılımların 20 Nisan 2017'ye kadar devam edeceği ve bugüne kadar Türkiye'den 83 kulübün başvuruda bulunduğu TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi'nde; erkeklerde 67, kadınlarda 63 olmak üzere, 130 takımda yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek. Bölgesel ve final olmak üzere iki aşamalı olarak oynanacak olan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi'nde bölgesel müsabakalar; Antalya, Ankara, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Mardin ve Samsun olmak üzere dokuz şehirde, sekizer takımlı, çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Bölgelere verilen kontenjanlarla birlikte bu illerden çıkan en iyi takımlar Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.



Sinop'ta Kumkapı Plajı'nda, 30 Haziran -2 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Finalleri'nde toplamda 16 bayan 16 erkek takımı mücadele edecek. Televizyondan da yayımlanacak olan kadın ve erkek final maçları sonunda kazanan takımlar "2017 TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Şampiyonu" unvanını kazanacak.



- Ankara