Plaj Voleybol Ligi 22 Nisan'da Start Alıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Türkiye'de ilk kez sadece kulüplerin katılımıyla oluşturulan ve dünyanın en büyük ligi olma özelliğini taşıyan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü başlayacak.



TVF, Başkent Voleybol Tesisleri'nde yapılan basın toplantısıyla Türkiye'de ilk defa kulüpler düzeyinde gerçekleşecek olan Plaj Voleybolu Ligi'nin başlayacağı duyuruldu. Toplantıya, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Federasyon Genel Sekreteri Nihal İşçi ve Plaj Voleybolu Koordinatörü Oğuz Değirmenci katıldı. İlk kez plaj voleybolunu kulüpler düzeyinde olarak organize ettiklerini kaydeden Aslandaş, "İstatistiklere baktığımızda şu an dünyanın en büyük plaj voleybolu kulüpler ligi görüntümüz var. Daha önce sporcular kendi adlarına takımlar kurarak katılıyorlardı. Kurumsallaşmanın ve kulüpleşmenin artması için kulüpler ligi statüsünü getirdik. 22 Nisan Cumartesi günü ligimiz başlayacak. 20 Nisana kadar katılımlar devam edecek. Bir kaç bölgede eksiğimiz var. Türkiye'de şu anda 83 kulüp başvurdu" açıklamasını yaptı.



130 takımda 300 sporcu mücadele edecek



Katılımların 20 Nisan 2017'ye kadar devam edeceği ve bugüne kadar Türkiye'den 83 kulübün başvuruda bulunduğu TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi'nde; erkeklerde 67, kadınlarda 63 olmak üzere, 130 takımda yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek. Bölgesel ve final grubu olmak üzere iki aşamalı olarak oynanacak olan TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi'nde bölgesel müsabakalar; Antalya, Ankara, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Mardin ve Samsun olmak üzere dokuz şehirde, sekizer takımlı, çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Bölgelere verilen kontenjanlarla birlikte bu illerden çıkan en iyi takımlar Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. Sinop'ta Kumkapı Plajı'nda, 30 Haziran -2 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye finallerinde toplamda 16 bayan 16 erkek takımı mücadele edecek. Televizyondan da yayımlanacak olan kadın ve erkek final maçları sonunda kazanan takımlar "2017 TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Şampiyonu" unvanını kazanacak. - ANKARA