Plaj Futbolunun En İyileri İstanbul'da Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen Lale Festivali kapsamında yapılan plaj futbolu turnuvası bu yıl ilk kez milli takımlar düzeyinde yapılacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 21-23 Nisan tarihleri arasında Caddebostan Sahilin'de gerçekleştirilecek olan turnuvada Türkiye, İngiltere, Çekya ve Belarus takımları Lale Kupası için toplam 60 sporcu ile mücadele edecek.



ÇOCUK SEYİRCİLERE TFF'DEN ÜCRETSİZ EĞİTİM



Turnuvayı izlemeye gelecek 10-14 yaş arası tüm çocuklara TFF'nin uzman antrenörleri eşliğinde plaj futbolu eğitimi verilecek. Şenlik şeklinde düzenlenecek etkinliklerde coçuklar plaj futbolu deneyimini yaşama fırsatını elde edebilecek.



Turnuvanın basın toplantısı da İstanbul Sirkeci'de yer alan Sepetiçiler Kasrın'da düzenlendi. Turnuvaya katılacak ülkelerin teknik sorumlularının yanı sıra İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Futsal ve Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu katıldı.



Burada ilk olarak bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12'ncisini gerçekleştirdiği Lale Festivali kapsamında bir takım kültür, sanat ve spor aktiviteleri düzenlemekteyiz. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz plaj futbolu turnuvası, uluslararası kapsamda milli takımların katılacağı ilk organizasyon olacak. Bu turnuvaya 60'a yakın sporcu katılacak. Türkiye, İngiltere, Çekya ve Belarus milli takımları karşılaşacak dedi.



Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ise, yoğun bir izleyici beklediklerini belirterek şunları söyledi



Lale İstanbul için çok önemli bir simge. Bu kapsamda çok önemli organizasyonlar yapılıyor. Geçen sene üniversiteler arası yaptığımız turnuvayı bu sene uluslararası düzeye çıkardık. Aslında Türk insanına yakın bir spor plaj futbolu. Yoğun bir ilgi bekliyoruz turnuvaya. Organizasyon için 20 kamyon kum taşındı Caddebostan Sahile. İnşallah güzel ve çekişmeli bir turnuva olacak.



Futsal ve Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu ise, Benim için çok önemli bir organizasyon. Çünkü hep İstanbul da istedim böyle bir turnuvayı şimdi bunu düzenlemek beni çok mutlu etti. Burada çok güzel mücadeleler olacağını düşünüyorum ayrıca bizim için de güzel bir hazırlık olacak. İnşallah havalarda güzel olur ve herkesin yoğun katılım yapacağı bir turnuva olur. Maçlardan önce ailelerden ricam çocukları ile gelmesi çünkü onlara özel bazı programlarımız olacak şeklinde konuştu.



Plaj A Milli Takım Teknik Direktörü Emrah Aykut da, Ülkemizde uzun bir aradan sonra böyle bir turnuva düzenleniyor. Bunun için tüm organizasyona yapanlara minettarız. Umarım güzel bir turnuva olur diye konuştu.



Belarus Takımı Teknik Direktörü Akshayeu da, Buraya katıldığımız çok mutluyuz. TFF ve Spor AŞ yetkililerine bizi davet ettikleri için teşekkür ederiz. Avrupa Şampiyonası öncesi bizim için iyi bir hazırlık turnuvası olarak görüyoruz. İyi takımlara karşı oynayacağız. Gelişimimiz için iyi bir turnuva olacak ifadelerini kullandı.



Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Chalupa ise, Bu turnuvaya katıldığımız için mutluyuz. Davet eden yetkililere çok teşekkür ederiz. Turnuvaya bir çok yeni oyuncu ile katıldık. Onların da durumunu görmek istiyoruz. Bizim için yararlı bir organizasyon olacak dedi.



İngiltere Milli Takımı Sorumlusu Terence Bowes da Bizi davet edenlere çok teşekkür ederiz. Amacımız iyi bir turnuva geçirmek. Hedefimiz üst sıralarda bitirmek diye konuştu.







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HABER - KAMERA SERCAN SAPANATAN - İSTANBUL DHA (fotoğraflı)