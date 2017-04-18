Plaj Futbolunun En İyileri İstanbul'da Buluşuyor
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen Lale Festivali kapsamında düzenlenen plaj futbolu turnuvası, bu yıl ilk kez milli takımlar düzeyinde yapılacak.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen Lale Festivali kapsamında düzenlenen plaj futbolu turnuvası, bu yıl ilk kez milli takımlar düzeyinde yapılacak. 21-23 Nisan tarihleri arasında Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları Lale Kupası için mücadele edecek.
İlki 2005 yılında 'İstanbul Lalesiyle Buluşuyor!' sloganıyla başlayan İstanbul Lale Festivali'nin 12'ncisi, 1 Nisan'dan itibaren başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce her gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl da sergi, sempozyum, canlı performanslar gibi sayısız etkinlik gerçekleştiriliyor. Lale festivali kapsamında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği spor organizasyonları bu yıl da devam ediyor. Organizasyonların ilki olarak gerçekleştirilen Lale Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası geçtiğimiz gün tamamlanırken, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Lale Festivali Plaj Futbolu Turnuvası da 21 Nisan'da başlayacak. Daha önce İstanbul'dan üniversite takımları ve çeşitli kurumların bünyesinde oluşturulan takımların katılımı ile düzenlenen turnuva, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün girişimleri ile 12. Lale Festivali kapsamında ilk kez uluslararası ve milli takımlar düzeyinde yapılacak.
LALE FESTİVALİ PLAJ FUTBOLUNDA İBB-FIFA ORTAKLIĞI
3. Lale Festivali Plaj Futbolu Turnuvası, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yetkilendirilen ve FIFA'nın tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide'nin (BSWW) 2017 program takviminde yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Spor İstanbul'un desteklediği turnuva İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı'nda yapılacak.
TÜRKİYE, İNGİLTERE, ÇEK CUMHURİYETİ VE BELARUS TAKIMLARI İSTANBULDA
BSWW'nin dünya sıralamasındaki 113 plaj futbolu takımı arasındaki yerini alan Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları 60 sporcu ile turnuvada yer alacak ve 23 Nisan'da verilecek kupa için mücadele edecek. Lale Festivali 3. Plaj Futbolu turnuvasının lansmanı, 20 Nisan'da Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.
Maçların programı şu şekilde:
-21 Nisan Cuma-
15: 00 Belarus - Çek Cumhuriyeti
16: 30 İngiltere- Türkiye
-22 Nisan Cumartesi-
13: 00 Belarus - İngiltere
14: 30 Türkiye - Çek Cumhuriyeti
-23 Nisan Pazar-
11: 00 Çek Cumhuriyeti - İngiltere
12: 30 Türkiye - Belarus
- İstanbul