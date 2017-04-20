Plaj Futbolu Heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl 12'ncisi organize edilen Lale Festivali kapsamında Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası, düzenlenecek.



İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen organizasyon, yarın Caddebostan Etkinlik Alanı'nda başlayacak ve 23 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl 3'üncüsü yapılacak turnuvaya Türk Milli Plaj Futbolu Takımı'nın yanı sıra İngiltere, Çekya ve Belarus milli takımları mücadele edecek.



Organizasyonla ilgili Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısına, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, TFF Futsal ve Plaj Futbolu Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Sorumlusu Emrah Aykurt, Belarus Plaj Futbolu Milli Takımı Antrenörü Viachaslau Akshayeu, Çekya Milli Takımı Antrenörü Martin Chalupa ile İngiltere Milli Takımı Antrenörü Terence Bowes katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Ayhan Kep, Lale Festivali kapsamında kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12'ncisini gerçekleştirdiği Lale Festivali kapsamında bir takım kültür, sanat ve spor aktiviteleri düzenlemekteyiz. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz plaj futbolu turnuvası, uluslararası kapsamda milli takımların katılacağı ilk organizasyon olacak. Bu turnuvaya 60'a yakın sporcu katılacak. Türkiye, İngiltere, Çekya ve Belarus milli takımları karşılaşacak." diye konuştu.



Lalenin İstanbul için çok önemli bir sembol olduğunu vurgulayan İsmail Özbayraktar ise "Lale Festivali kapsamında birçok organizasyon yapılıyor. Plaj futbolunu geçen sene üniversiteler arasında yapmıştık. Bu sene uluslararası düzeye taşıdık. Bu organizasyonu TFF ile yapıyoruz. Sinerjiyi oluşturduğumuz zaman keyifli işler çıkıyoruz. Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ve plajlarla dolu. Plaj futbolu da insanımızın çok yakın olduğu bir spor dalı. İlginin çok fazla olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Organizasyon için yoğun bir çalışma yapıldığını vurgulayan Özbayraktar, "20 kamyon kum taşındı. Müthiş bir hazırlık var. Yaklaşık 15 gündür bir hazırlık süreci yaşanıyor. Gelenler, keyifle plaj futbolu izlesin diye hazırlıklar tamamlandı. İnşallah güzel, çekişmeli ve keyifli bir organizasyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Pamiroğlu: "Uluslararası düzeyde maç yapmak, bizi heyecanlandırıyor"



TFF Futsal ve Plaj Futbolu Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu, İstanbul'da uluslararası düzeyde yapılacak organizasyonun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.



Güzel ve keyifli maçların oynanacağına değinen Pamiroğlu, "Hep, İstanbul'da plaj futbolunun uluslararası düzeyde yapılmamasını konuşurduk. Bunun gerçekleştiğini görmek beni mutlu etti. Uluslararası düzeyde İstanbul'da maç yapmak, beni, teknik ekibi ve sporcu arkadaşları çok heyecanlandırıyor. Kendi ülkemizde ev sahibi olarak böyle bir turnuvada mücadele etmek bizim için çok önemli. İnşallah havalar güzel olur ve bu organizasyonun keyfini süreriz." şeklinde konuştu.



Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını aktaran Emrah Aykurt da, "İlk defa ülkemizde böyle bir plaj futbolu organizasyonu düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve TFF'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde Avrupa B Ligi'nde müsabakalarımız olacak. Bunun öncesinde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmamız bizim için çok önemli." açıklamasını yaptı.



Viachaslau Akshayeu, İstanbul'da olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, "TFF ve İBB yetkililerine bizi bu turnuvaya davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Şampiyonası için bu organizasyonu iyi bir hazırlık turnuvası olarak görüyoruz. İyi takımlara karşı oynayarak, kendimizi geliştirmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



Martin Chalupa, kendilerine davet yollayan yetkililere teşekkür ederek, "Bu turnuvaya katıldığımız için çok mutluyuz. Turnuvaya birçok yeni oyuncu ile katıldık. Bu turnuvada onların performansını gözleyeceğiz." diye konuştu.



Terence Bowes ise güçlü takımlarla karşılaşacaklarını aktararak, "Türk yetkililere bizi davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Plaj futbolu turnuvası için İstanbul'da olmak çok güzel bir duygu. Belarus, Çekya ve Türkiye'nin bulunduğu grupta güçlü takımlara karşı oynayacağız. Amacımız, en üst sırada yer almak. Turnuvaya çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bu turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Maç programı



FIFA'nın tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide'nin (BSWW) 2017 Program takviminde yer alan turnuvada yapılacak maçların programı şöyle:



Yarın:



15.00 Belarus-Çekya



16.30 İngiltere-Türkiye



22 Nisan Cumartesi:



13.00 Belarus-İngiltere



14.30 Türkiye-Çekya



23 Nisan Pazar:



11.00 Çekya-İngiltere



12.30 Türkiye-Belarus