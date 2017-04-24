PKK Yöneticisi Kulp Kırsalında Yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp ile Hazro ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. adlı terörist yakalandı. C.U., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



(İHA)