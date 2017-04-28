PKK'ya Büyük Darbe: Işte Böyle Yakalandılar!

Tunceli'de 15'i ölü, 2'si yaralı 27 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 14 yıldır sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu öğrenilirken, teslim olan bazı teröristlerin görüntüsü ise kameraya yansıdı.



Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesi ile Aliboğazında önceki gece ve dün yapılan operasyonlarda 9'u ölü 8'i sağ olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden çok sayıda silah, el bombası ve mühimmatta ele geçirilmişti. Bugün yapılan operasyonların ilk kısmında 1'i ölü 5 terörist ele geçirildi. Operasyonun öğleden sonraki kısmında ise yine bir grup teröristi sığınakta tespit eden timler, "Teslim olun" çağrısı yaptı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.



14 YILDIR ARANAN SÖZDE OVACIK GÜCÜ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ Bugün yapılan operasyon ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, "Tunceli Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait üçüncü bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile saat 18.00 sıralarında sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin 14 yıldır bölgede faaliyet yürüten Ovacık gücü sorumlusu olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak İlimizde bugün icra edilen operasyonlarda, 1'e erkek 5'i kadın 6 terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur" denildi.



TESLİM OLMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI 15'i ölü, 2'si yaralı toplam 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, güvenlik güçlerinin kask kamerasına ise bazı teröristlerin teslim olma görüntüleri yansıdı.



Görüntülerde, timlerin "Kimse ateş etmeyecek, çıkın dışarı teslim olun" çağrısını yaptığı, ardından teröristlerden bazılarının gelerek teslim olduğu yer alıyor. Görüntülerin devamında ise bir sığınak açılarak, içerisindeki silahlar ve mühimmatlar güvenlik güçleri tarafından çıkartılıyor.



Bölgede operasyonun aralıksız devam ettiği bildirildi.



(Halil İbrahim Varlı-Ercan Topaç / İHA)