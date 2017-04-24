PKK'ya Ait Sığınakta Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

TSK, Bingöl'de icra edilen terörle mücadele operasyonu kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve gıda malzemesi ile örgütsel dokümanın ele geçirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl ile Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon icra edildiğini bildirdi. İcra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz - 10 Operasyonu kapsamında tespit edilen silah ve mühimmat deposu ile sığınaklar içerisinde; 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet susturucu, 1 adet lazer mesafe ölçer, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet silah üstü termal, 1 adet tabanca şarjörü, 197 adet kalaşnikof fişeği, 25 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 1 adet içerisinde patlayıcı madde bulunan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 25 adet pil bloğu, 1 adet basma düzeneği, 3 adet akü,1 adet 25 metre rulo halinde çok telli kablo, 1 adet Bingöl il haritası ve çok miktarda tıbbi malzeme, yaşam ve gıda malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.



(İlker Turak / İHA)