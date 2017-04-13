PKK ve DEAŞ Operasyonlarında 543 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 ilde terör örgütü PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 412 kişi gözaltına alındı. 13 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonunda ise 131 kişi gözaltına alındı. Toplamda 543 kişi gözaltına alındı.

PKK OPERASYONLARINDA 412 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kuvvetlerince dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.

DEAŞ OPERASYONLARINDA 131 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'a yönelik olarak ise son bir haftada, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.



