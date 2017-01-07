Irak'taki Türkmen yetkililer, terör örgütü PKK'nın Türkmenlerin yaşadığı bölgeler için tehdit unsuru olduğunu ve bölgede yaşayan halklar arasında fitne ortamı yarattığını belirtti.



Irak Türkmen Cephesi Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın 2003'ten bu yana Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.



Muhtaroğlu, "PKK'nın Tuzhurmatu ilçesindeki varlığına karşı gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı Türkmenler olarak bu terör örgütünden çok zarar gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Son bir yıl içinde ilçedeki siyasi taraflara ait silahlı güçler arasında çıkan çatışmalarda PKK, Türkmenleri hedef alarak çok sayıda insanımızı şehit etmiştir." dedi.



PKK'nın Tuzhurmatu'daki varlığına ve faaliyetlerine karşı yerel ve merkezi hükümetlerden herhangi bir tepki gelmediğini belirten Muhtaroğlu, "PKK, yıllardır ilçede varlığını sürdürmesine rağmen yerel hükümetten ve güvenlik güçlerinden hiçbir tepki gelmedi. Bu arada Irak hükümeti eğer Türkiye ile gerçek anlamda bir barış ve dostluk kurmak istiyorsa önce Irak topraklarını PKK unsurlarından temizlemeli. Bize göre DEAŞ ve diğer uluslararası terör örgütlerinden hiçbir farkı olmayan PKK'nın, Irak ve Tuzhurmatu ilçesindeki varlığı Türkmenler için bir tehlikedir." ifadelerini kullandı.



"PKK, Türkmen-Kürt çatışması çıkarmak istiyor"



Terör örgütü PKK'nın bulunduğu bölgelerde yarattığı kaos ve sorunlardan beslendiğini dile getiren Muhtaroğlu, örgütün Tuzhurmatu'daki Türkmen ve Kürtler arasında fitne ortamı yarattığını ifade etti.



Muhtaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu örgütün Irak ve Tuzhurmatu'daki varlığı büyük bir tehlikedir. Son günlerde ilçede yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı semtlerdeki evlerin önü ve okul kapılarına saldırı amaçlı yerleştirilen bomba düzeneklerinin arkasında PKK var. İlçede yaşayan farklı etnik gruplar arasındaki yakınlaşma ve barış ortamına tahammül gösteremeyen, açıkçası böyle bir durumu kendi lehine görmeyen PKK, bir Türkmen-Kürt çatışması çıkarmak istiyor."



"PKK, kentlere yayılmaya başladı"



Türkmeneli Partisi Başkanı Rıyaz Sarıkahya da PKK'nın Irak'taki varlığının anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.



Sarıkahya, "PKK bir terör örgütüdür. Irak anayasasına göre, ülke topraklarında hiçbir yabancı terör örgütü barındırılmamalı. Bu yüzden de PKK'nın Irak'taki varlığı hukuki anlamda bir suçtur. Irak hükumetinin bu çelişkili durumdan bir an önce kendisini kurtarması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



PKK'nın dağlardan inerek kentlere yayıldığına dikkati çeken Sarıkahya, "Son yıllarda PKK unsurları kuzeydeki dağlık bölgeleri bırakıp şehirlere yayılmaya başladı. Özellikle Türkmenlerin yoğunlukta bulunduğu kentlere yöneldi. Türkmenler bu durumdan oldukça rahatsız ve endişeli. Bu yayılmaya karşı, bazı siyasi parti ve taraflardan gelen tepkiler üzerine bazı kentlerde PKK unsurlarına ait bürolar kapatıldı." diye konuştu.



Sarıkahya, terör örgütü mensuplarının bu kez de kentlerde hücre evlerine yönlendirildiğine dikkati çekerek, "Terör örgütü unsurlarının bir kısmı da Peşmerge güçleri içinde değerlendirilmeye başlandı. Kerkük'te çok sayıda evde terör unsurlarının barındığını biliyoruz." dedi.



PKK'nın Kürt halkı ve Kürt siyasi partiler tarafından da kabul görmediğini vurgulayan Sarıkahya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Irak'ın kuzeyindeki bölgeye hakim bir partidir. Onlara göre, PKK'nın Irak topraklarında bulunmaları yasal değildir. Bu terör grupları Türkmenlerden ziyade Kürtler için de bir tehlike yaratmaktadır. İslami eğilimli Kürt siyasi partiler ve terörden uzak olan diğer partiler de bunları bölgede istemiyor. PKK, Kürt siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanıyor."