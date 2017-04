PKK Sığınağında Grup Elebaşının Cesedi Bulundu

BİTLİS'in Balcılar Köyü kırsal kesiminde başlatılan operasyon ardından bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında tespit edilen bir sığınakta İçişleri Bakanlığı'nın 'Turuncu' listesinde bulunan, grup elebaşı 'Bahoz' kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.



7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk alanındaki Bitli'in merkeze bağlı Balcılar Köyü bölgesinde, 10 Nisan 2017 tarihinde kapsamlı operasyon başlatıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan arama-tarama çalışmalarında PKK'ya ait bir sığınak tepit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda İçişleri Bakanlığı'nın 'Turuncu' listesinde bulunan grup elebaşı 'Bahoz' kod adlı Ahmet Tekin'in cesedinin bulunduğu belirtilirken, sığınakta ayrıca 1 M-16 piyade tüfeği, 1 büyük telsiz, 22 büyük tüp, 12 küçük tüp, 4 fener, 7 pil bloğu, çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.



- Bitlis