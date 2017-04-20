PKK Sempatizanı Agit Gözlemcisine Hollandalı Türk Vekilden Tepki

Hollanda'da Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, referandumda usulsüzlük yapıldığını iddia eden AGİT gözlemcisiyle ilgili olarak, "AGiT'in gözlemcileri PKK sempatizanı, elimdeki bu fotoğrafta görüyorsunuz. Referandum öncesi elinde PKK ve hayır bayrağı ile poz veren kişi nasıl adil bir rapor hazırlayabilir?" dedi. Geçtiğimiz ay Hollanda ve Avrupa'da bir ilk olan yabancı kökenlilerden oluşan DENK Partisi, Hollanda seçimlerinde çok büyük bir başarı elde edip Avrupa tarihinde bir ilki yaşatmıştı. DENK Partisi yabancı kökenli Hollanda vatandaşlarının sorunlarına destek olmaya devam ederken son günlerde Avrupa'da farklı ülkelerde tartışma konusu olan Türkiye referandum sonuçlarına açıklama yaptı. Referandumda usulsüzlük yapıldığını iddia eden AGİT gözlemcisine yanıt DENK Partisi lideri ve Milletvekili Tunahan Kuzu'dan geldi. Kuzu, parlamentoda yaptığı açıklamasında, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGiT'in gözlemcileri PKK sempatizanı, elimdeki bu fotoğrafta görüyorsunuz. Referandum öncesi elinde PKK ve hayır bayrağı ile poz veren kişi nasıl adil bir rapor hazırlayabilir?" diye vekillere sordu. Kuzu, "Burada 1 gün Türkiye hakkında konuşulmasa o gün yaşanmamış olarak görünüyor, Türkiye ile ilgili bu takıntınız neden?' diye ekledi.



Kuzu, "Referandum sonuçları ile oynanıp sonrasında mühürsüz bir oy pusulasını geçerli saymak ve bunu gözlemcilerin önünde yapmak bana göre çok büyük cesaret sahibi olmak demek" diyen yabancı vekile "'Biz de DENK partisi olarak cesaretimiz olarak ünlüyüz. O zaman size 2015'i hatırlatayım, muhalefet partisi CHP ve MHP o zamanki seçimde mühürsüz oy pusulalarını YSK tarafından kabul ettirdiklerini itiraf etmişlerdi. Biraz gerçekçi olalım lütfen" şeklinde konuştu.



(Büşra Altınkaya/İHA)