Pkk/pyd Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını ve tedavisi için Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. TSK, Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını açıkladı. Evinin önünde 2 gün önce yaralanan Haşheş'in, Türkiye'ye getirilerek hastanede tedavisine başlandığı belirtildi.



(İHA)