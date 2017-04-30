Pkk/pyd Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını ve tedavisi için Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını ve tedavisi için Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
TSK, Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını açıkladı. Evinin önünde 2 gün önce yaralanan Haşheş'in, Türkiye'ye getirilerek hastanede tedavisine başlandığı belirtildi. - ANKARA