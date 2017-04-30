Pkk/pyd Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını ve tedavisi için Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Pkk/pyd Sivilleri Vurmaya Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli bir kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını ve tedavisi için Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

TSK, Suriye Dadat kuzeyinde yaşayan Fatma El Haşheş isimli Suriyeli kadının, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu başından ağır yaralandığını açıkladı. Evinin önünde 2 gün önce yaralanan Haşheş'in, Türkiye'ye getirilerek hastanede tedavisine başlandığı belirtildi. - ANKARA

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