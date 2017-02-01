PKK Propagandasına Tutuklama

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Çanakkale'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'ya yönelik övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunduğu belirlenen E.E., geçen 28 Ocak'ta, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine E.E. dün) tekrar gözaltına alındı. İfadesi alınan E.E., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Çanakkale