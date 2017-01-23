PKK Propagandası Yaptığı İddia Edilen 7 Kişi Adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişinin adliyedeki sorgulaması tamamlandı.

PKK Propagandası Yaptığı İddia Edilen 7 Kişi Adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişinin adliyedeki sorgulaması tamamlandı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişi savcılıkta, 2 kişi de mahkemece adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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