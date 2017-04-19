PKK Propagandası Yapan 5 Sanığa Toplam 7 Yıl Hapis

Kayseri'de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan yargılanan 5 sanığa toplam 7 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuksuz sanık M.İ., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulunurken, tek tek yargılanan tutuksuz sanıklar K.Y., E.B., H.D. ve M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.



Tutuksuz sanık M.İ., görüntülü alınan savunmasında bilinçli olarak bir şey yapmadığını belirterek, "Adaletinize sığınıyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu suçu sabit olan ve sosyal medyadan açıkça PKK propagandası yapan tutuksuz sanıklar M.İ,. K.Y., E.B., H.D.'ye 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası, M.Ö.'ye ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle aynı suçtan 1 yıl 15 gün olmak üzere 5 sanığa toplam 7 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkasız olması gerekçesiyle tüm cezaları erteledi. - KAYSERİ