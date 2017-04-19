PKK Propagandası Yapan 4 Sanığa 1.5'ar Yıl

– KAYSERİ'de, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiası ile yargılanan 4 sanığa, 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.



Sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen Medine İncekaya, Kemal Yılmaz, Ezgi Bülbül ve Hasan Demir hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine ak gözaltına alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanıklara 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Cezalar, hükmün açıklanması geriye bırakılarak ertelendi. - Kayseri