PKK operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı adliyeye çıkarıldı



KAYSERİ - Kayseri'nin Sarız ilçe belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yaparken terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen ve dün gözaltına alınan E.D. adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmesi sebebiyle görevine son verilen Sarız Belediye başkan yardımcısı ve Sarız belediye meclis üyesi E.D., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki E.D., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.