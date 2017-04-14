PKK'nın Üst Düzey Yöneticisi Adıyaman'da Yakalandı

Mersin'de faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu Adıyaman'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Mersin ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, terör örgütü içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgüt üst yönetimi tarafından Mersin'de terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürütmek üzere gönderildiği tespit edilen K.S.Y.'nın Adıyaman'da olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adıyaman'da yapılan operasyonda yakalanan örgüt mensubu Mersin'e getirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



(İHA)