PKK'nın Üst Düzey Sorumlusu Tutuklandı

MERSİN ve Adıyaman polisinin yürüttüğü ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu olduğu ileri sürülen K.S.Y. yakalandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik Mersin ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde, örgüt içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra örgüt üst yönetimi tarafından Mersin'de faaliyet yürütmek üzere gönderildiği tespit edilen K.S.Y.'nin Adıyaman'da olduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen K.S.Y. Mersin'e getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.S.Y.,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Mersin