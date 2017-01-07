PKK'nın Silopi'de Toprağa Gömdüğü Cephanelik Bulundu

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmat ele geçti.



Güvenlik güçlerinin dün ihbar üzerine ele geçirdiği PKK'nın cehnaleği ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:



"İlimiz Silopi ilçesi kırsalında 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan istihbarat çalışması neticesinde güvenlik kuvvetlerimizce bölücü terör örgütü tarafından gömüldüğü değerlendirilen; 5 adet anti tank mühimmatı, 6 adet TNT olduğu değerlendirilen toz madde, 300 metre infilaklı fitil(kortex), 200 adet elektrikli infilak kapsülü, 1 adet el yapımı bomba, 11 adet roket başlıklarına hazırlanmış el yapımı bomba, 50 adet havai fişek ateşleyicisi, 150 adet bomba anahtar sistemi, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 6 adet dolu şarjör, 50 metre saniyeli fitil, 1 adet termal dürbün, 2 adet menşei tespit edilemeyen askeri mühimmat, 1 adet 4,5kg lık kutuda hazırlanmış amonyum nitrat bazlı el yapımı bomba, 3 adet gaz el bombası, 1 adet 5 kg ağırlığında Plastik patlayıcı ve çok miktarda düzenek haline getirilmiş elektronik devreler ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." - Şırnak