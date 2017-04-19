PKK'nın Mali Kaynakları Kurutulmalı"

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için merkezi hükümet ve uluslararası koalisyon güçlerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtirken, öncelikle teröristlerin mali kaynağının kurutulması gerektiğini söyledi.



Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleri, PKK'nın Şengal'den (Sincar) çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Her iki taraf da tüm imkanlarını seferber edip, militanları bölgeden çıkarmalıdır. O zaman ilçenin yeniden inşası ve halkın evine dönme süreci başlayabilir." dedi.



PKK'nın Sincar'daki varlığını iki nedene bağlayan Halil, bu konuda şunları kaydetti:



"Birinci neden, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçlerinin ihmalkar davranıp militanlara müdahale etmemesidir. İkinci neden ise PKK'nın Irak-Suriye sınırında sivillerden zorla topladığı haraçlardır. Militanlar haraçlar sayesinde iyi bir mali kaynak temin etmiş durumda. İhmal politikası ve mali kaynaklar, örgütün Şengal'de kalmakta ısrar etmesinin iki önemli nedenidir."



Terör örgütünün mali kaynağının kurutulması için merkezi hükümet ve uluslararası koalisyonun harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Halil, "Bu konuda gerekli tüm müdahaleleri yapmalılar. Bölgede terörün güçlenmesinin en önemli nedeni mali kaynaklara ulaşılmasıdır. PKK'nın mali kaynakları kurutulmalıdır." diye konuştu.



Sincar Kaymakamı Halil, Ezidilerin PKK'dan ayrılmaya devam ettiğini vurgularken örgütün elinde tuttuğu askeri kampları genişletip civar bölgelerde tünel kazmaktan vazgeçmediğini sözlerine ekledi.