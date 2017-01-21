PKK'nın Katlettiği "Yüzler" Avrupa Konseyi'nde Sergilenecek

Avrupa Konseyi'nde PKK terör örgütünün Türkiye'de katlettiği kişilerin portrelerinin sergileneceği bir fotoğraf sergisi ve terör örgütünün Avrupa için oluşturduğu tehditlerin konuşulacağı bir konferans düzenlenecek.



Pazartesi günü başlayacak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu süresince PKK'nın Türkiye ve Avrupa'ya yönelik tehditleri masaya yatırılacak. Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle düzenlenecek etkinliklerde "Avrupa'da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" ve "Yüzler" isimli fotoğraf sergisi yer alıyor.



Etkinliklerle ilgili AA muhabirine bilgi veren COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, "Cojep International Uluslararası İlişkiler birimi olarak 2007 yılından bu yana uluslararası kuruluşlarda, ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobia ile ilgili toplantılar düzenliyoruz. Bu faaliyetlere ek olarak bu yıldan itibaren Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, Avrupa'daki müslümanların güvenliği ve geleceği gibi konulara da ağırlık verme kararı aldık. Bu çalışmalardan ilki "Avrupa'nın güvenliği ve PKK terörü" konulu konferans olacak." dedi.



PKK terör örgütü ile ilgili Avrupa'da ve uluslararası kuruluşlarda yanlış ve eksik bilgilerin tehlikeli sonuçlarına dikkati çeken Gedikoğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin önemli araştırma kuruluşlarından SETA ile gerçekleştireceğimiz bu konferans, 24 Ocak salı günü Avrupa Konseyi'nde yapılacak. Güvenlik uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı bu konferansta, PKK'nın bir terör örgütü olduğu, hedef ülke olarak Türkiye seçilse bile, gelecekte herhangi bir Avrupa ülkesinin de olabileceği konusu masaya yatırılacak. Avrupa ülkelerinin de bu terör örgütünün tehdidi altında olduğu bu konferansta vurgulanmaya çalışılacak, karar alıcılara bu gerçekten bahsedilecek."



Terör kurbanı "Yüzler" sergilenecek



Benzer konferansların mart ayında Birleşmiş Milletlerde ve mayıs ayında Avrupa Parlamentosunda devam edeceğini belirten Gedikoğlu, şunları söyledi:



"PKK terörüyle ilgili tehdidi sadece bu konferansla değil, AKPM Genel Kurul toplantılarının yapıldığı bir dönemde bir hafta boyunca, 'Yüzler' isimli fotoğraf sergisiyle de parlamenterlere ve uluslararası kuruluşların yetkili ve çalışanlarına aktaracağız. Yüzler isimli fotoğraf sergisinde PKK terör örgütünün dünden bugüne şehit ettiği siviller, kadınlar, çocuklar, askerler ve polislerin fotoğrafları yer alıyor. 'Artık bu yüzler aramızda değil, terör örgütünün katlettiği kişilerdir' şeklinde bir mesaj verilmektedir."



Avrupa Konseyinde düzenlenecek etkinliğin özel bir amacının daha olduğunu belirten Gedikoğlu, şöyle konuştu:



"Avrupa Konseyi'nin bulunduğu Strazburg'da her yıl PKK terör örgütüne yürüyüş izni veriliyor. Bu örgüt bir çok kez Avrupa Konseyi binalarına baskın ve saldırılar düzenledi. Aynı zamanda, Avrupa Konseyi'nin önünde yıllardır bu terör örgütünün propagandası yapılmaktadır. Bunların durdurulması noktasında da bir mesaj verilmeye çalışılacaktır. Avrupa kamuoyu ve karar alıcılarının PKK terör örgütü konusunda yeniden dikkatleri çekilmiş olacaktır."



Avrupa'da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı 24 Ocak salı günü saat 13.00'te düzenlenecek. Avukat Şakir Çolak'ın moderatörlüğünü yapacağı konferansın konuşmacıları arasında SETA Araştırmacısı Enes Bayraklı, COJEP Fransa Başkanı Kadir Güzel ve Fransa Savunma Bakanı Danışmanı Recep Yılmaz yer alıyor.