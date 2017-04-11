PKK'nın Karayoluna Tuzakladığı 300 Kilo Bomba İmha Edildi

MARDİN-Derik karayolunda PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 300 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde imha edilerek olası bir facia önlendi.



Derik İlçesi girişinde Zeytinpınar Mahallesi yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 300 kiloluk el yapımı patlayıcıyı vatandaşlar ihbar etti. Bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak patlayıcıyı imha çalışması başlattı. Karayolunun iki tarafında da uzun araç kuyrukları oluştu.



Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra çağrılan bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti. İmha sonrası Mardin-Derik karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



El yapımı patlayıcının imha edildiği yerde, 26 Eylül 2016 tarihinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.



- Mardin