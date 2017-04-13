PKK'nın Ağustos Ayında Kaçırdığı Köylünün Cesedi Bulundu

Geçen yıl Ağustos ayında Adaklı İlçesi'ne bağlı Aysaklı Köyü'ne gelen bir grup PKK'lı terörist, köylüleri tehdit ederek erzak istediği Nevzat Paçacı, erzak vermeyi rettiği için teröristler tarafından kaçırılmış, traktörü de ateşe verilerek yakılmıştı.

CESEDİ ÇIKARILDI

Paçacı'nın kaçırılmasının ardından 20 gün sonra kendisini kaçıran teröristler tarafından öldürülüdüğü bildirilmiş ancak cesedi bulunamamıştı. Teröristlerin kaçırdığı Nevzat Paçacı'nın cesedi, Adaklı İlçesi'ne bağlı Maltepe Bölgesi kırsalında olduğu haber verilmesinin ardından yakınları tarafından, söz konusu bölgede toprağa gömülü olarak bulunduğu öğrenildi. AHIRDA 1 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, Bingöl Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandıkları 1 ton amonyum nitratın, metruk bir ahır içerisinde ele geçirildiği belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl İli Merkez İlçesi Oğuldere Eski Köy mevkiinde 13 Nisan 2017 günü icra edilen operasyon kapsamında metruk bir ahır içerisinde 1000 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.