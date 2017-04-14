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PKK'nın Elinde Yeni Nesil Füzeler Var'
PKK'nın Elinde Yeni Nesil Füzeler Var'
'PKK'nın elinde yeni nesil füzeler var'
14 Nisan 2017 Cuma 12:29
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[9498954] DailyMotion.com
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