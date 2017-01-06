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PKK'nın 4 Silah Deposundan Çok Sayıda Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

PKK'nın 4 Silah Deposundan Çok Sayıda Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

PKK'nın 4 Silah Deposundan Çok Sayıda Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Ele Geçirildi

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