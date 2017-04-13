PKK'lıların Elinden Kaçan Gencin Dramı

17 yaşındaki Afgan gencin 1 yaşında babasını kayebttikten sonra başına gelmeyen kalmadı. Annesinin onu terk etmesiyle Taliban'ın eline düşen Afgan Zakir, 12 yaşından sonra Taliban'dan kaçtı. Ülke ülke gezen Zakir, son olarak PKK'lı teröristlerce dağa çıkmak zorunda bırakıldı. Dağda 6 gün kalan Zakir kaçmak isteyince PKK'lılar tarafından işkence yapıldı. PKK'lı terörsitlerin vücudunda sigara söndür...