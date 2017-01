PKK'lılar İzmir'deki Terör Saldırısından Önce Görüntülendi

İzmir'deki adliye binasında meydana gelen bombalı terör saldırısında teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıkarken, öldürülen hainlerin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçmayı planladığı otomobile bir istasyondan yakıt aldığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.



İzmir'deki Adliye Sarayında meydana gelen bombalı terör saldırısında, trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı. Canını hiçe sayarak tek kurşununa kadar çatışan Fethi Sekin'in büyük bir katliamı önlediği saldırıda, PKK'lı 2 terörist de ölü olarak geçirilmişti. Yaşanan olaylardan birkaç saat öncesine ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör saldırısından sonra adliye yakınlarındaki ara sokakta terk edilmiş halde bulunan 45 LV 414 plakalı araca binen ve öldürülenlerden biri olduğu düşünülen PKK'lı terörist, bir istasyondaki güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, adliye yakınlarındaki bir istasyona gelen teröristin, araca LPG aldığı görülüyor. Araçtan aşağıya inmeyen ve 20 TL'lik oto gaz alan terörist, daha sonra ise istasyon görevlisine parayı uzattıktan sonra adliye istikametine doğru gidiyor.



Saldırı sonrasında 45 plakalı araçla kaçacaktı



Alınan bilgiye göre, her şeyi düşünen teröristlerin, saldırıdan sağ kurtulmaları halinde adliye yakınlarına park ettikleri Manisa plakalı araçla kaçacağı, saldırıdan sonra bulunan araçta ise herhangi bir mühimmata rastlanmadığı bildirildi. 45 LV 414 plakalı aracın saldırıdan birkaç gün önce satın alındığı kaydedilirken, emniyet tarafından yapılan istihbarat araştırmalar sonucunda aracın daha önce de her yerde arandığı bildirildi.



150 kilogram bomba yüklü araç da kamerada



Öte yandan, aynı istasyona ait kamera görüntülerinde 150 kilogramlık bombalı araç da seyir halindeyken görüntülendi. Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesinde seyir halinde olan bombalı aracın, 45 LV 414 plakalı araçtan birkaç saat önce bölgeden geçtiği kameralar tarafından anbean kaydedildi.



Bornova'dan ev kiraladılar



Çıkan çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristin, 28 Aralık'ta İzmir'e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiraladığı da tespit edilirken, PKK'lılarda Gaziantep'te yaşayan iki kişi adına düzenlenmiş sahte kimliklerde çıkmıştı. Hainlerin, yine bombalı aracın etkisini artırmak için gaz dolu LPG tankı da yerleştirmiş olabileceği ifade edildi.



Öte yandan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yakalandığı açıklanan 18 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR