PKK'lılar İsveç'in Sempatisini Kazanmaya Çalışıyor

7 Nisan Cuma günü Stockholm merkezinde en kalabalık caddede meydana gelen saldırı sonrası PKK'lılar İsveç halkına destek verme bahanesiyle sempati kazanmaya çalışıyor.



7 Nisan Cuma günü Özbek kökenli DEAŞ'lı terörist Rakhmat Akilov Stockholm'un merkezinde en kalabalık caddede çaldığı kamyonu halkın üzerine sürmüş 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 15 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.



İsveç halkı acı ve üzüntülerini, olay yerini çiçek bahçesine dönüştürerek dile getiriyor. her gün yüzlerce kişi olay yerini ziyaret ederek çiçek bırakıyor. Bu durumdan faydalanmak isteyen PKK'lılar propaganda yapmak amacıyla Sergel Meydanında çadır kurdular. Üzerlerine giydikleri "dayanışma" yazılı tişörtlerle ve ellerindeki Abdullah Öcalan posterleriyle her saat başı saygı duruşunda bulunarak İsveç halkının sempatisini kazanmaya çalışıyorlar. - STOCKHOLM