PKK'lı Teröristler Peşmerge Komutanını Kaçırdı

PKK'lı teröristlerin, Barzani yönetimindeki Kuzey Irak'ın Erbil kentine bağlı Rewanduz ilçesinde Peşmerge Güçleri 7'nci Tugay Sözcüsü Ali Wısu'yu kaçırdığı bildirildi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'ın haberine göre, Peşmerge Güçleri 7'nci Tugay Komutanı Tümgeneral Behram Arif Yasin, PKK'lı teröristlerin bu sabah saat 11.00 sıralarında Werte nahiyesine bağlı Zargeli köyünde Ali Wısu'yu 'alıkoyduğunu' belirtti.

YARINA KADAR SÜRE

Ali Wısu'nun serbest bırakılması için PKK ile görüştüklerini ifade eden Tümgeneral Yasin, "PKK serbest bırakmak istemiyor. Eğer yarına kadar serbest bırakmazlarsa tavrımızı koyacağız" dedi.

BARZANİ PKK'YA 'SİNCAR'DAN ÇIKIN' DEMİŞTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, geçtiğimiz Aralık ayında terör örgütü PKK'nın Sincar'ı terk etmemesi halinde güç kullanacaklarını açıklamıştı. Mesur Barzani de PKK'nın Kuzey Irak'ta barınmasından rahatsız olduklarını sık sık dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da, Sincar'ı ikinci Kandil haline getirmeye çalışan PKK'ya karşı IKBY'nin gerekeni yapmaması halinde Türkiye'nin müdahale edeceği uyarısında bulunmuştu.