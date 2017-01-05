Pkk/kck Operasyonunda 8 Şahıs Tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elbistan ve Afşin ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliye çıkartılan 12 kişiden 8'i tutuklanırken, 4'ü için de adli kontrol kararı uygulanması kararlaştırıldı.



Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatı ve koordinesinde yapılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonla haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen kişilerden 1'i Aydın'ın Didim ilçesinde, olmak üzere 11 kişi de Elbistan ve Afşin ilçelerinde gözaltına alınmıştı. Aralarında KCK'nın Elbistan'daki üst düzey isminin de yer aldığı şahıslar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alınan şahsın işlemleri de SEGBİS sistemi ile gerçekleştirildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 12 şahıstan 8'i, PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı. Diğer 4 kişi için de adli kontrol kararı alındı.



Tutuklananlar arasında HDP Kahramanmaraş milletvekili adayı ve Elbistan Belediye başkan adayı olan A.V.'nin de bulunduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ