Pkk/kck'dan Gözaltına Alınan Mühendis Tutuklandı

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen mühendis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda TEİAŞ 10. Bölgede teknisyen olarak görev yapan Batman doğumlu F.D.'yi (39), 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından önceki gün gözaltına almıştı.



2 gündür TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan F.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.D., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN