Pkk/kck'dan Gözaltına Alınan Meclis Üyesi Adli Kontrol Kararı ile Serbest Kaldı

PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan Sarız Belediye Meclis Üyesi E.D., Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle Sarız Belediye Meclis Üyesi E.D. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Hakkında yapılan işlemin ardından adliyeye çıkarılan E.D., Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ