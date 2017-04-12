PKK'dan Kaçan 4 Kişi Şırnak'ta Teslim Oldu

ŞIRNAK'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faliyet yürüten biri yaşı küçük olmak üzere toplam 4 kişi, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan tarihinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faliyet yürüten ve birinin yaşı küçük toplam 4 kişi, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu, bu kişilerle ilgili başlatılan resmi işlemlerin adli makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi. - Şırnak