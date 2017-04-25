PKK'dan Gözaltına Alınan Belediye Başkan Yardımcısı Adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP'den Belediye Meclis Üyeliği yapan Emre Dirik, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.