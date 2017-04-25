PKK'dan Gözaltına Alınan Belediye Başkan Yardımcısı Adliyede (2)
SERBEST BIRAKILDICumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP'den Belediye Meclis Üyeliği yapan Emre Dirik, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla...
SERBEST BIRAKILDI
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP'den Belediye Meclis Üyeliği yapan Emre Dirik, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.