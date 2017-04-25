PKK'dan Gözaltına Alınan Belediye Başkan Yardımcısı Adliyede

KAYSERİ'de PKK/KCK soruşturması kapsamında görevine son verilen ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Sarız İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Emri Dirik Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP'den Belediye Meclis Üyeliği yapan Emre Dirik, Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Emre Dirik, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri