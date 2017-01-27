PKK Adına Keşif Yapmakla Suçlanan 2 İranlı Tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çeken 2 İranlı, terör örgütü PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

BELEDİYE BİNASININ FOTOĞRAFINI ÇEKERKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Geçen aralık ayında İran'dan Türkiye'ye gelen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, 3 Ocak günü Mardin Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafını çekerken polis tarafından gözaltına alındı. PKK adına eylemde bulunmak üzere keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmakla suçlanan şüphelilerden Jiyar Cihanferd yazar olduğunu ve kitabının basımı için yayınevleri ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi. Hesen Baledeh de mühendis olduğunu ve Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için Türkiye'de bulunduğunu belirtti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde 22 gün gözaltında kaldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''ÇOK SAYIDA HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRMİŞLER''

Şüphelilerin avukatı Necat Çıray, "Müvekkillerden biri İran'da özellikle Yaresan Kürtlerinin folkloru ve kültürü üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınmaktadır. Mühendis Hesen Baledeh ise, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Kürtçe Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için Türkiye'ye gelmiştir. İkisinin de Kürt dili ve kültürü üzerine çalışmaları var. Türkiye'ye geldikten sonra kitap basımı için Diyarbakır'da bazı yayınevleri ile görüşmüşler. Bu arada Mardin'in tarihi yerlerinde çok sayıda hatıra fotoğrafları da çektirmişler." dedi.

AVUKATLARI SERBEST BIRAKILMALARINI TALEP ETTİ

İranlı Jiyar Cihanferd ve Hesen Baledeh'in kenti gezerken yollarını kaybettiğini sosyal medyadan tanıştıkları arkadaşlarına bulundukları yeri bildirmek için Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafını çekip whatsapptan göndermek istediğini ileri süren Necat Çıray, "Türkçe bilmedikleri için de ifadeleri polis tarafından çelişkili bulunmuş. Örgüt üyesi olarak eylem yapmak için keşif ve istihbarat faaliyeti yapmak ile suçlanmışlar. Müvekkillerimin bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.