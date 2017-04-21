Bir İtalyan klasiği pizza… İtalya denince aklımıza ilk gelen lezzettir pizza. Bu ayki atölyemizde, "Salamanka Okulu" adlı "Masal Müzik İçinde" dinletisi ile birlikte çocuklara pizza yapımını öğretiyoruz. İtalya'nın taze lezzetlerini ve sebze bahçelerini mutfak atölyemize taşıyoruz.



Müzik, masal ve lezzet bir arada… Bu atölyede, cocuklar birer küçük İtalyan şef olacak ve tüm maharetlerini ve yaratıcılıklarını kendi pizzalarında gösterecekler. Baharında gelmesiyle taze sebzeler, süt kokulu taze peynirler, hafif ve tabi ki sağlıklı pizzalarla kendilerini İtalyan sokaklarında bulacaklar. "Salamanka Okulu'nun" müzikleri kulaklarında yankılanırken, lezzetli pizzalarını atıştıracaklar ve İtalya'yı keşfe dalacaklar.



Eğitmen: Pasta Tasarım ve Mutfak Eğitmeni Aslı Çiftçi



Pizza Yapım Atölyesi, Müzik Masal İçinde dinletisi ile aynı konseptte gerçekleşecektir. MüziK Masal İçinde dinletisinin biletlerine de Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pizza Yapım Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır