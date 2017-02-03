Turkish Culinary Academy ile "Pizza Il Forna ile El Yapımı Pizza" eğitimi başlıyor.



"Orijinal İtalyan reçeteleri ile Türk damak tadını buluşturan Ankara'nın en iyisi Pizza Il Forno'nun fefleri ile TCA'da pizza yapıyoruz."



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Kaburgalı Pizza



Ricotta Peynirli Pizza



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.