Pizza Il Forna ile El Yapımı Pizza

Turkish Culinary Academy ile "Pizza Il Forna ile El Yapımı Pizza" eğitimi başlıyor.

Pizza Il Forna ile El Yapımı Pizza

Turkish Culinary Academy ile "Pizza Il Forna ile El Yapımı Pizza" eğitimi başlıyor.

"Orijinal İtalyan reçeteleri ile Türk damak tadını buluşturan Ankara'nın en iyisi Pizza Il Forno'nun fefleri ile TCA'da pizza yapıyoruz."

Etkinlik Detayları

Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.

Kaburgalı Pizza

Ricotta Peynirli Pizza

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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