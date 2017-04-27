Pizza hamuru açım tekniklerini pizza yaparak öğrenmek için, siz de Chef's Table Mutfak Akademisi'ndeki yerinizi ayırtın.



"Pizza hamurunun hassasiyetliklerini ve pizza hamuru açım tekniklerini, pizzaları hazırlayarak öğrenmek istiyorsanız sizleri Chef's Table Mutfak Akademisi'ne bekliyoruz."



Pizza margaritha



Fajita pizza



Pizza calzone



Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Pizza



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır