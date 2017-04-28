Piyasaya Sahte Para Süren Şebeke Edirne'de Çökertildi

Edirne'de, piyasaya sahte para süren şebeke jandarma ekiplerince çökertildi.



Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Süloğlu, Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde 3 kişiden oluşan bir şebekenin beyaz renkli bir araç ile dolaşarak piyasaya sahte para sürdükleri duyumunun alınması üzerine harekete geçti.



Jandarma ekiplerince, piyasaya sahte para süren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uzun takip sonucu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Kamyonette bulunan, T.D., E.E. ve A.K. isimli şüphelilerin üzerinden 8 adet 100'er liralık, 16 adet de 50'şer liralık olmak üzere toplam bin 600 TL sahte Türk parası ele geçirildi. Şüphelilerin, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak, emniyete sevk edildiği bildirildi. - EDİRNE