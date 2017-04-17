Piyasanın Gözü Beş Gelişmede
Referandumun ardından ilk tepki dolarda geldi.
Referandumun ardından ilk tepki dolarda geldi. Önce 3.62 TL'ye hızla gerileyen kur, önce yeniden yükseldi ardından yine belli bir banda oturdu. Borsa'da ise beklenen yükseliş gelmedi.
Kaynak: Dunya.com
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