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Piyasanın Gözü Beş Gelişmede

Referandumun ardından ilk tepki dolarda geldi.

Piyasanın Gözü Beş Gelişmede

Referandumun ardından ilk tepki dolarda geldi. Önce 3.62 TL'ye hızla gerileyen kur, önce yeniden yükseldi ardından yine belli bir banda oturdu. Borsa'da ise beklenen yükseliş gelmedi.

Kaynak: Dunya.com

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