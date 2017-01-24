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Piyasaların İlk Tepkisi Sert Oldu
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Piyasaların İlk Tepkisi Sert Oldu

TCMB'nin faiz kararı sonrasında dolar kuru 3.83 seviyesine fırladı.

Piyasaların İlk Tepkisi Sert Oldu

TCMB'nin faiz kararı sonrasında dolar kuru 3.83 seviyesine fırladı.

Kaynak: Dunya.com

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